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«Зенит» представил юбилейный жетон для метрополитена в честь 100-летия клуба

Санкт-петербургский «Зенит» представил юбилейный жетон для проезда в Петербургском метрополитене и дизайн проездной карты «Подорожник» в честь 100-летия клуба. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

«Весной 2025 года петербуржцы и гости нашего города смогут познакомиться с новым коллекционным жетоном метрополитена и БЭПК «Подорожник». Их отличительная черта — шеврон, посвящённый юбилею «Зенита», и общий фирменный стиль, разработанный специально для праздничной даты.

На открытке коллекционного жетона представлены краткие вехи истории клуба. В обращение жетон будет введён метрополитеном в конце мая», — говорится в сообщении.

Петербургский футбольный клуб отметит 100-летний юбилей 25 мая. По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.