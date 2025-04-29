Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» представил юбилейный жетон для метрополитена в честь 100-летия клуба

«Зенит» представил юбилейный жетон для метрополитена в честь 100-летия клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» представил юбилейный жетон для проезда в Петербургском метрополитене и дизайн проездной карты «Подорожник» в честь 100-летия клуба. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

«Весной 2025 года петербуржцы и гости нашего города смогут познакомиться с новым коллекционным жетоном метрополитена и БЭПК «Подорожник». Их отличительная черта — шеврон, посвящённый юбилею «Зенита», и общий фирменный стиль, разработанный специально для праздничной даты.

На открытке коллекционного жетона представлены краткие вехи истории клуба. В обращение жетон будет введён метрополитеном в конце мая», — говорится в сообщении.

Петербургский футбольный клуб отметит 100-летний юбилей 25 мая. По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Материалы по теме
«Это мастерство!» Генич оценил звёздного новичка «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android