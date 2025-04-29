«МЮ» видит в Облаке замену для Онана, «Атлетико» требует € 30 млн — El Nacional

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 32-летнему вратарю мадридского «Атлетико» Яну Облаку, в котором «красные дьяволы» видят замену для Андре Онана. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб готов сделать официальное предложение по словенскому голкиперу в ближайшие недели. «Матрасники» готовы отпустить Облака за € 30 млн. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить эту сумму за 32-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Облак принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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