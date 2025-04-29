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Хаби Алонсо не хочет тренировать «Реал» на клубном чемпионате мира — Relevo

Хаби Алонсо не хочет тренировать «Реал» на клубном чемпионате мира — Relevo
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Мадридский «Реал» близок к назначению Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, испанскому специалисту сообщили, что на грядущем клубном чемпионате мира временным тренером «сливочных» станет Сантьяго Солари, директор «Реала». Хаби Алонсо, как и руководство «Реала», не хочет возглавлять испанский гранд на таком краткосрочном турнире, не владея полной информацией о составе команды. Он хочет приступить к работе в клубе во время предсезонной подготовки.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» и Алонсо в шаге от заключения контракта. Испанский специалист, на текущий момент возглавляющий «Байер», станет заменой для Карло Анчелотти. Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня.

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