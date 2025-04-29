Мостовой не считает, что вылет из Кубка России скажется на положении Станковича и Лички

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал формат проведения Фонбет Кубка России перед полуфинальным матчем Пути регионов между «Спартаком» и «Динамо», а также высказался о влиянии результата матча на судьбу тренеров команд Марцела Лички и Деяна Станковича. Встреча состоится сегодня, 29 апреля.

— Сегодня в Кубке России играют «Спартак» и «Динамо».

— Как? Они ещё не вылетели? Они же уже проигрывали в Кубке России. Не думаю, что окончательный вылет из этого турнира как-то повлияет на положение Станковича и Лички. Какая разница? «Динамо» и «Спартак» уже давно должны были вылететь, но одна из команд может оказаться в финале Кубка России. Я эту схему не понимаю, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московское «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей уступило ЦСКА (1:2, 0:0). «Спартак» вылетел из Пути РПЛ стадией ранее, уступив «Ростову» (0:1, 1:2).