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Мостовой не считает, что вылет из Кубка России скажется на положении Станковича и Лички

Мостовой не считает, что вылет из Кубка России скажется на положении Станковича и Лички
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал формат проведения Фонбет Кубка России перед полуфинальным матчем Пути регионов между «Спартаком» и «Динамо», а также высказался о влиянии результата матча на судьбу тренеров команд Марцела Лички и Деяна Станковича. Встреча состоится сегодня, 29 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сегодня в Кубке России играют «Спартак» и «Динамо».
— Как? Они ещё не вылетели? Они же уже проигрывали в Кубке России. Не думаю, что окончательный вылет из этого турнира как-то повлияет на положение Станковича и Лички. Какая разница? «Динамо» и «Спартак» уже давно должны были вылететь, но одна из команд может оказаться в финале Кубка России. Я эту схему не понимаю, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московское «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей уступило ЦСКА (1:2, 0:0). «Спартак» вылетел из Пути РПЛ стадией ранее, уступив «Ростову» (0:1, 1:2).

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