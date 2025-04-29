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Антон Миранчук вернулся в общую группу «Сьона»

Антон Миранчук вернулся в общую группу «Сьона»
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Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук вернулся в общую группу команды после восстановления от травмы.

«Антон Миранчук во вторник вернулся в общую группу и готов работать вместе с командой. Он восстановился после травмы», — приводит слова президента клуба Кристиана Константина «Матч ТВ».

Российский хавбек растянул связки голеностопа, из‑за чего пропустил матч чемпионата Швейцарии с «Санкт‑Галленом». В следующей игре «Сьон» примет «Цюрих» 4 мая.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и оформил две голевые передачи. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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