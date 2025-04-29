Хавбек «Спартака» Литвинов назвал самых опасных игроков «Динамо» перед матчем Кубка России

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал сильные и слабые стороны столичного «Динамо» перед очной встречей в Пути регионов Фонбет Кубка России, а также выделил самых опасных игроков в составе соперника. Матч состоится сегодня, 29 апреля.

«Динамо» — команда, которая старается показывать зрелищный футбол сама, а потому даёт больше пространства сопернику. У всех таких команд футбол построен в основном на том, чтобы контролировать мяч, применять высокий прессинг. И с подобными соперниками приятно играть. Они не закрываются в обороне.

У бело-голубых опасна вся линия атаки. Гладышев в последних матчах забивает. Карраскаль — очень техничный, может сделать тонкую, острую передачу. И если ты за долю секунды не поймёшь, что он придумал, то будет тяжко», — заявил Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

Форвард Ярослав Гладышев является самым результативным игроком «Динамо» в 2025 году. На его счету пять голов и три результативные передачи в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы. Колумбиец Хорхе Карраскаль в последний раз отличался в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).