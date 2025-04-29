В «Зените» ответили, следит ли клуб за Батраковым и Кисляком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, следят ли сине-бело-голубые за хавбеком «Локомотива» Алексеем Батраковым и полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком.

«Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают. Пока не планируем их приобретать», — приводит слова Медведева ТАСС.

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В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Кисляк сыграл 26 матчей во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал результативную передачу. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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Сколько стоят молодые футболисты: