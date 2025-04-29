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Аршавин – о поезде в честь юбилея «Зенита»: лучший проект, который посвящен 100-летию

Аршавин – о поезде в честь юбилея «Зенита»: лучший проект, который посвящен 100-летию
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о запуске тематического поезда, посвященного 100-летию клуба. Состав начал курсировать в петербургском метрополитене во вторник, 29 апреля.

«Зенит» стал неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, его достопримечательностью, социальным явлением. Виталий Леонтьевич Мутко хотел, чтобы так было, и это случилось! Думаю, этот состав увидит очень много людей, и, может быть, туристы и гости города, которые не знают «Зенит» или не интересуется футболом, узнают и заинтересуется. Мне кажется, это классное попадание, думаю, это лучший проект, который посвящен столетию. Думаю эти вагоны должны ездить, пока не сотрутся наклейки — мне кажется, это здорово», – приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».

Санкт-петербургский клуб отметит 100-летний юбилей 25 мая. По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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