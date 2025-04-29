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Аршавин рассказал, планирует ли он работать тренером в ближайшее время

Аршавин рассказал, планирует ли он работать тренером в ближайшее время
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин ответил на вопрос, планирует ли он работать тренером в ближайшее время.

«Тренера Аршавина не ждать. В ближайшее время точно нет», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, в начале марта бывший футболист сборной России и «Зенита» в соцсетях поделился, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

За свою профессиональную карьеру экс-нападающий выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

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