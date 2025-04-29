«Был счастлив, как ребёнок». Литвинов — о возвращении фанатов «Спартака» на трибуны

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об активной поддержке команды со стороны болельщиков в весенней части сезона.

— Для тебя возвращение части активных фанатов на трибуны — это новые ощущения?

— Конечно, ведь когда я стал выступать за первую команду, уже были коронавирусные ограничения. Полные трибуны за воротами застал только как мальчик, подающий мячи. Всегда туда рвался.

В матче с «Уралом» были действительно новые ощущения. Мурашки по коже… Другая атмосфера. И мне кажется, что тяжёлые игры с командами из второй восьмёрки намного проще выиграть именно при такой поддержке. Она дарит чувство, что за тобой целая стена, которая гонит вперёд. Я был просто в восторге. Счастлив, как ребёнок. Потом приехал домой и с родными обсуждал. Вспомнил свои 14-15 лет, — заявил Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — «Динамо» на «Лукойл Арене» в Москве ожидается около 37 тыс. зрителей. Игра пройдёт сегодня, 29 апреля. Ранее болельщики красно-белых выкупили все билеты на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). В 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1) на стадионе «Спартака» также был зафиксирован аншлаг.