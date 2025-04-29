«Лео — лучший в истории». Ямаль высказался о сравнении его с Месси

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своём отношении к сравнениям с экс-нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Я ни с кем себя не сравниваю, в том числе с Месси. Я восхищаюсь Лео, он лучший в истории. Просто стараюсь совершенствоваться, сравнивать себя с другими игроками бессмысленно», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Месси является выпускником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он сыграл 778 матчей во всех соревнованиях, где забил 672 гола и сделал 303 результативных передач.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: