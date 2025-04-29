«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».

Стартовые составы команд на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России:

«Спартак»: Максименко, Бабич, Литвинов, Денисов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Гарсия, Угальде.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Фернандес, Чавес, Глебов, Фомин, Бителло, Гладышев, Карраскаль.

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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» разгромно победил «Урал» (3:0) из Мелбет Первой лиги. «Динамо» вылетело из Пути РПЛ, уступив московскому ЦСКА по сумме двух встреч (1:2, 0:0) в 1/2 финала верхней сетки турнира. Во втором полуфинале Пути регионов сыграют «Ростов» и «Локомотив».