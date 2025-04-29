РФС удовлетворил три заявления в отношении «Химок» из-за задолженностей

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила три заявления в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Были удовлетворены заявления тренера Эмина Агаева и футболиста Кирилла Панченко о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора. Также РФС удовлетворил заявление игрока Романа Юзепчука, который требует погашения задолженности в связи с приостановлением действия контракта. За нарушение сроков выплат «Химки» обязаны возместить денежную компенсацию.

По итогам рассмотрения заявлений Агаева и Панченко в качестве обеспечительной меры на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, который начнёт действовать с момента вынесения резолютивной части решений. Запрет может быть снят в случае исполнения обязательств.

На данный момент «Химки» с 24 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В 27‑м туре красно‑чёрные примут «Ростов» в воскресенье, 4 мая.