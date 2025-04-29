Стало известно, кто может заменить Алонсо в «Байере» после его вероятного ухода в «Реал»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассматривается «Байером» в качестве замены для Хаби Алонсо, близкого к тому, чтобы возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в леверкузенском клубе высоко оценивают тренерские навыки Альгуасиля. Кроме того, грядущим летом 53-летний специалист покинет «Реал Сосьедад» и будет открыт для предложений.

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Ранее СМИ сообщали, что Хаби Алонсо будет назначен на пост главного тренера «сливочных» после окончания клубного чемпионата мира (13 июля). 24 апреля Альгуасиль объявил, что покинет «Реал Сосьедад» грядущим летом. Он возглавляет команду из Сан-Себастьяна с 2018 года.

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