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Каррера: «Спартак» способен выиграть Кубок России, в РПЛ шансов не так много

Каррера: «Спартак» способен выиграть Кубок России, в РПЛ шансов не так много
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы красно-белых на победу в Фонбет Кубке России перед матчем второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Динамо». Дерби состоится сегодня, 29 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Желаю «Спартаку» сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что «Спартак» займёт высокое место», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

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Победитель матча «Спартак» — «Динамо» встретится в финале Пути регионов с сильнейшей командой из пары «Ростов» — «Локомотив», которые сыграют друг с другом во втором полуфинале в среду, 30 апреля. В Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает четвёртое место за четыре тура до финиша с 50 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — восемь очков.

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