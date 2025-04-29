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«Крылья Советов» стали седьмым клубом с 1000 забитых голов в чемпионате России

«Крылья Советов» стали седьмым клубом с 1000 забитых голов в чемпионате России
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Самарские «Крылья Советов» забили свой 1000-й гол в чемпионатах России в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Как сообщает пресс-служба лиги, юбилейным стал второй забитый мяч в игре, который записал на свой счёт нападающий Дмитрий Цыпченко.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Сергеев – 83'     2:0 Цыпченко – 87'    

Сообщается, что «Крылья Советов» стали лишь седьмой командой РПЛ, на счету которой четырёхзначное число голов в национальном первенстве. Ранее эта отметка покорялась лишь московским «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо», а также санкт-петербургскому «Зениту» и «Ростову».

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Клубы РПЛ с 1000+ забитых голов за всю историю чемпионата России:

1. «Спартак» — 1789 голов;
2. ЦСКА — 1632 гола;
3. «Зенит» — 1572 гола;
4. «Локомотив» — 1495 голов;
5. «Динамо» Москва — 1390 голов;
6. «Ростов» — 1069 голов;
7. «Крылья Советов» — 1000 голов.

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