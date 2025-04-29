«Ливерпуль» может купить Кунде в качестве замены для Александер-Арнольда — El Nacional

«Ливерпуль» рассматривает правого защитника «Барселоны» Жюля Кунде в качестве замены для Трента Александер-Арнольда, близкого к уходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, на французского футболиста также претендует «Арсенал». Оба клуба готовы предложить каталонскому клубу € 70 млн за Кунде. Однако подчёркивается, что «Барселона» не хочет продавать 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: