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Экс-защитник «Спартака» Кутепов покинул «Велес»

Экс-защитник «Спартака» Кутепов покинул «Велес»
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Бывший футболист сборной России и экс-защитник московского «Спартака» Илья Кутепов покинул столичный клуб Леон Второй лиги — «Велес». Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

«Илья Кутепов покинул «Велес». По соглашению сторон, трудовой договор с футболистом сегодня был расторгнут.

Илья провёл за нашу команду 43 матча, в которых забил три мяча. Спасибо за всё, капитан», — говорится в сообщении.

Илья Кутепов выступал за «Велес» с сентября 2023 года. 31-летний футболист также выступал в московских «Торпедо» и «Спартаке», с последним он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

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