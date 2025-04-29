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«Челси» интересен один из лидеров «Астон Виллы» — The Independent

«Челси» интересен один из лидеров «Астон Виллы» — The Independent
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«Челси» проявляет интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, бирмингемский клуб не хочет продавать английского футболиста, однако может быть вынужден сделать это, чтобы соответствовать правилам о прибыли и устойчивом развитии (PSR). Подчёркивается, что на текущий момент расходы «Астон Виллы» на заработную плату составляют более 90% от доходов.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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