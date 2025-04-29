«Сколько я в «Спартаке» — столько у нас эта проблема». Литвинов — о матчах с аутсайдерами

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о частых потерях очков красно-белыми в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

— Как думаешь, почему в дерби и других больших матчах у нас всё складывается, как правило, хорошо, а в играх с командами скромнее часто возникают неприятности?

— Сколько я лет в «Спартаке» — и каждый год у нас такая проблема. Мы разговаривали с ребятами между собой на эту тему. В таких матчах нам надо находить что-то, что заведёт ещё больше. Дело точно не в «физике», а в нужных словах и в настрое.

— Но как могли возникнуть проблемы с настроем на матч с махачкалинским «Динамо», когда в случае победы мы приближались к первому месту на расстояние двух очков?

— Это тяжело объяснить. Все понимают, что именно в таких матчах выигрывается чемпионство. Речь не о какой-то недооценке соперника. Просто бывает, что встречи начинают складываются негативно, и потом очень сложно это переломить, — заявил Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

В 24-м туре «Спартак» уступил новичку РПЛ — махачкалинскому «Динамо» (1:2). В 25-м туре красно-белые одержали победу над другим дебютантом лиги — «Акроном», — уступая в два мяча по ходу встречи. В 26-м туре в дерби с ЦСКА подопечные Деяна Станковича потерпели поражение со счётом 1:2.