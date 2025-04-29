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Стала известна позиция «Реала» по будущему Родриго в клубе

Стала известна позиция «Реала» по будущему Родриго в клубе
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Мадридский «Реал» готов расстаться с 24-летним крайним нападающим Родриго Гоэсом грядущим летом в случае, если поступит достойное предложение по нему. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в стане «сливочных» отмечают, что в нынешнем сезоне бразильский футболист получил достаточное количество игрового времени, однако не показал тот уровень, который от него ждали.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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