«Зенит» поздравил Матео Кассьерру с рождением ребёнка

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил колумбийского нападающего команды Матео Кассьерру с пополнением в семье. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 29 апреля у форварда родилась дочь. Девочку назвали Мариан. Вес ребёнка при рождении составил 3160 грамм, рост — 50 см.

«Сине-бело-голубые поздравляют Матео и Маргариту и желают родителям маленькой Мариан и её старшему брату Мартину прекрасного настроения и отличного самочувствия!» — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Зенита».

Матео Кассерра выступает в санкт-петербургском клубе с июля 2022 года. В «Зенит» колумбиец перебрался из «Сочи» за € 4,5 млн.