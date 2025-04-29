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«Зенит» поздравил Матео Кассьерру с рождением ребёнка

«Зенит» поздравил Матео Кассьерру с рождением ребёнка
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил колумбийского нападающего команды Матео Кассьерру с пополнением в семье. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 29 апреля у форварда родилась дочь. Девочку назвали Мариан. Вес ребёнка при рождении составил 3160 грамм, рост — 50 см.

«Сине-бело-голубые поздравляют Матео и Маргариту и желают родителям маленькой Мариан и её старшему брату Мартину прекрасного настроения и отличного самочувствия!» — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Зенита».

Матео Кассерра выступает в санкт-петербургском клубе с июля 2022 года. В «Зенит» колумбиец перебрался из «Сочи» за € 4,5 млн.

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