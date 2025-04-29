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«Ливерпуль» может перехватить Андреа Камбьязо у «Манчестер Сити» — Calciomercato

«Ливерпуль» может перехватить Андреа Камбьязо у «Манчестер Сити» — Calciomercato
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо, в котором мерсисайдцы видят замену для Трента Александер-Арнольда, близкого к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, за итальянским футболистом также следит «Манчестер Сити». Подчёркивается, что «Старая синьора» оценивает Камбьязо в € 40-45 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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