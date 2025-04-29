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Эрик Дайер перейдёт в «Монако», контракт рассчитан до 2027 года — Романо

Эрик Дайер перейдёт в «Монако», контракт рассчитан до 2027 года — Романо
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31-летний центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер перейдёт в «Монако» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт английского футболиста будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Действующее трудовое соглашение Дайера с мюнхенским клубом закончится грядущим летом.

31-летний футболист перешёл в «Баварию» на постоянно основе в минувшем июне. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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