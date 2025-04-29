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«Реал» сделал заявление о характере травмы Ферлана Менди

«Реал» сделал заявление о характере травмы Ферлана Менди
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья левого защитника Ферлана Менди, получившего травму во время финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«После обследования, проведённого нашему футболисту Ферлану Менди медицинской службой «Реала», у него был диагностирован разрыв сухожилия передней прямой мышцы в правой четырёхглавой мышце. В ожидании развития событий», — сказано в заявлении «Королевского клуба».

Французский футболист был заменён на 11-й минуте матча с «Барселоной».

В нынешнем сезоне Менди принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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