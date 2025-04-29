«Реал» сделал заявление о характере травмы Ферлана Менди

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о состоянии здоровья левого защитника Ферлана Менди, получившего травму во время финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.).
«После обследования, проведённого нашему футболисту Ферлану Менди медицинской службой «Реала», у него был диагностирован разрыв сухожилия передней прямой мышцы в правой четырёхглавой мышце. В ожидании развития событий», — сказано в заявлении «Королевского клуба».
Французский футболист был заменён на 11-й минуте матча с «Барселоной».
В нынешнем сезоне Менди принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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