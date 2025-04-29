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«Спартак» — «Динамо»: Маркиньос открыл счёт на 14-й минуте игры

«Спартак» — «Динамо»: Маркиньос открыл счёт на 14-й минуте игры
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В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Динамо». команды играют на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

На 14-й минуте бразильский вингер красно-белых Маркиньос открыл счёт ударом из-за пределов штрафной.

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» разгромно победил «Урал» (3:0) из Мелбет Первой лиги. «Динамо» вылетело из Пути РПЛ, уступив московскому ЦСКА по сумме двух встреч (1:2, 0:0) в 1/2 финала верхней сетки турнира. Во втором полуфинале Пути регионов сыграют «Ростов» и «Локомотив».

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