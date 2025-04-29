Игрок «Спартака» Литвинов: у меня было ощущение, что у Джикии вообще нет личной жизни

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о роли капитанского совета в столичном клубе, а также поделился воспоминаниями о выступлениях за клуб бывшего капитана Георгия Джикии.

— Ты бы хотел оказаться в капитанском совете «Спартака»?

— Да! Состав совета определяет в любом случае тренер. Возможно, я ещё слишком молод. Но для меня команда — это всё, вторая семья. Очень переживаю за всё, что в ней происходит. И у капитана в этом плане очень много ответственности. Не только за то, что касается футбола.

Сейчас за всё отвечает Зобнин. И должен переживать не только о своих детях, но и обо всех нас в команде. Для других Рома внешне выглядит всегда спокойным, немногословным и улыбчивым, но в раздевалке он настоящий лидер и достойный капитан. Или вот с Джикией мы всегда много общались. У меня было ощущение, что у него вообще нет личной жизни: столько было командных дел, в которые он с головой погружался! — заявил Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

Перед стартом текущего сезона в «Спартаке» был создан капитанский совет из четырёх футболистов. В него вошли капитан команды Роман Зобнин, а также голкипер Александр Максименко, защитник Срджан Бабич и полузащитник Кристофер Мартинс. Экс-капитан красно-белых Георгий Джикия покинул команду летом 2024 года и перебрался в «Химки».