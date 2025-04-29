Тренер «Барселоны» Флик оценил уровень «Интера» перед игрой 1/2 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уровне игроков «Интера» перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 30 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Интер» — очень сложный соперник, с одной из лучших защит в Европе. У них очень хорошие хавбеки и сильные нападающие. Это будет сложная встреча, и мы должны быть готовы.

Победа в финале над «Реалом» была очень эмоциональной, но сейчас мы сосредоточены — у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, самый важный турнир в календаре.

Это мечта — попасть туда. Мы провели совещание, чтобы понять, что нам нужно сделать и что мы можем улучшить. Мы должны сделать всё возможное в обоих матчах», — приводит слова Флика Marca.