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Тренер «Барселоны» Флик оценил уровень «Интера» перед игрой 1/2 финала Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик оценил уровень «Интера» перед игрой 1/2 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уровне игроков «Интера» перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 30 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» — очень сложный соперник, с одной из лучших защит в Европе. У них очень хорошие хавбеки и сильные нападающие. Это будет сложная встреча, и мы должны быть готовы.

Победа в финале над «Реалом» была очень эмоциональной, но сейчас мы сосредоточены — у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, самый важный турнир в календаре.

Это мечта — попасть туда. Мы провели совещание, чтобы понять, что нам нужно сделать и что мы можем улучшить. Мы должны сделать всё возможное в обоих матчах», — приводит слова Флика Marca.

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