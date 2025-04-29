Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал – ПСЖ: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Арсенал» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 апреля, пройдёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра выступит словенец Славко Винчич. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивёр, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мерино, Троссард, Сака, Мартинелли.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 7 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Материалы по теме
Фантастический старт матча от «ПСЖ»! Забили «Арсеналу» первым ударом в створ! LIVE
Live
Фантастический старт матча от «ПСЖ»! Забили «Арсеналу» первым ударом в створ! LIVE

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android