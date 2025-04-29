«Арсенал» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов

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Сегодня, 29 апреля, пройдёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра выступит словенец Славко Винчич. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивёр, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мерино, Троссард, Сака, Мартинелли.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 7 мая.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: