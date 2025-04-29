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Фото: перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Динамо» в Кубке России

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Динамо». Команды играют на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арене». На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Пресс-служба красно-белых поделилась в официальном телеграм-канале команды фотографией с трибун стадиона, на которых активные болельщики «Спартака» разместили баннер перед матчем.

Фото: ФК «Спартак»

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» разгромно победил «Урал» (3:0) из Мелбет Первой лиги. «Динамо» вылетело из Пути РПЛ, уступив московскому ЦСКА по сумме двух встреч (1:2, 0:0) в 1/2 финала верхней сетки турнира. Во втором полуфинале Пути регионов сыграют «Ростов» и «Локомотив».