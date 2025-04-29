Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» — «Динамо»: Денисов отправил мяч в собственные ворота на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Динамо». команды играют на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. Ранее, на 14-й минуте, бразильский вингер красно-белых Маркиньос открыл счёт ударом из-за пределов штрафной.

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» разгромно победил «Урал» (3:0) из Мелбет Первой лиги. «Динамо» вылетело из Пути РПЛ, уступив московскому ЦСКА по сумме двух встреч (1:2, 0:0) в 1/2 финала верхней сетки турнира. Во втором полуфинале Пути регионов сыграют «Ростов» и «Локомотив».