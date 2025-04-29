«Аль-Ахли» вышел в финал Лиги чемпионов АФК, обыграв «Аль-Хиляль»

Завершился матч 1/2 финала Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:1.
Счёт был открыт на девятой минуте нападающим «Аль-Ахли» Роберто Фирмино с передачи Вендерсона Галено. На 27-й минуте Айван Тони удвоил преимущество «Аль-Ахли», забив гол с передачи Рияда Мареза. «Аль-Хиляль» поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Салем Аль-Давсари. Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 59-й минуте матча. На 85-й минуте «Аль-Ахли» получил право на пенальти, но Франк Кессье не реализовал его. На 90+8-й минуте точку в матче поставил нападающий «Аль-Ахли» Фирас Аль-Бурайкан — 3:1.
Финальный матч Лиги чемпионов АФК состоится в субботу, 3 мая. «Аль-Ахли» встретится с победителем матча «Аль-Наср» — «Кавасаки Фронтале». Их игра состоится в среду, 30 апреля.
- 29 апреля 2025
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