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Аль-Хиляль — Аль-Ахли, результат матча 29 апреля 2025, счёт 1:3, Лига чемпионов АФК 2024-2025

«Аль-Ахли» вышел в финал Лиги чемпионов АФК, обыграв «Аль-Хиляль»
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Завершился матч 1/2 финала Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
1 : 3
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
0:1 Фирмино – 9'     0:2 Тони – 27'     1:2 Аль-Давсари – 42'     1:3 Feras Tariq Nasser Al Brikan – 90+8'    
Удаления: Кулибали – 59' / нет

Счёт был открыт на девятой минуте нападающим «Аль-Ахли» Роберто Фирмино с передачи Вендерсона Галено. На 27-й минуте Айван Тони удвоил преимущество «Аль-Ахли», забив гол с передачи Рияда Мареза. «Аль-Хиляль» поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Салем Аль-Давсари. Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 59-й минуте матча. На 85-й минуте «Аль-Ахли» получил право на пенальти, но Франк Кессье не реализовал его. На 90+8-й минуте точку в матче поставил нападающий «Аль-Ахли» Фирас Аль-Бурайкан — 3:1.

Финальный матч Лиги чемпионов АФК состоится в субботу, 3 мая. «Аль-Ахли» встретится с победителем матча «Аль-Наср» — «Кавасаки Фронтале». Их игра состоится в среду, 30 апреля.

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