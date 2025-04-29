Лаутаро Мартинес высказался о сравнении Ямаля с Месси

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о сравнении 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с экс-нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«На мой взгляд, нельзя никого сравнивать с Месси. Он величайший игрок всех времён. Но Ламин — важный футболист. Он проделывает огромную работу. У него большое будущее, и он заслуживает уважения», — сказал Лаутаро Мартинес на пресс-конференции.

В среду, 30 апреля, «Интер» встретится с «Барселоной» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: