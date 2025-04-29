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Лаутаро Мартинес высказался о сравнении Ямаля с Месси

Лаутаро Мартинес высказался о сравнении Ямаля с Месси
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о сравнении 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с экс-нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«На мой взгляд, нельзя никого сравнивать с Месси. Он величайший игрок всех времён. Но Ламин — важный футболист. Он проделывает огромную работу. У него большое будущее, и он заслуживает уважения», — сказал Лаутаро Мартинес на пресс-конференции.

В среду, 30 апреля, «Интер» встретится с «Барселоной» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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