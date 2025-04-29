Тренер «Спартака» получил красную карточку после свистка на перерыв в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Динамо». Команды играют на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В перерыве матча красную карточку получил Винченцо Сассо, ассистент главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на 14-й минуте, бразильский вингер красно-белых Маркиньос открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. После свистка на перерыв специалист в грубой форме высказал претензии арбитру Павлу Кукуяну.

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В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» разгромно победил «Урал» (3:0) из Мелбет Первой лиги. «Динамо» вылетело из Пути РПЛ, уступив московскому ЦСКА по сумме двух встреч (1:2, 0:0) в 1/2 финала верхней сетки турнира. Во втором полуфинале Пути регионов сыграют «Ростов» и «Локомотив».