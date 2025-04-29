Мантуан поделился ожиданиями от матча Кубка России с ЦСКА
Поделиться
Крайний защитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, чего он ждёт от матчей с ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится 30 апреля, ответная — 14 мая.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это будут сложные матчи с опытной и сыгранной командой с отличным подбором игроков. Но мы начинаем дома, перед своими болельщиками, фанатская трибуна вновь будет заполнена до отказа, и от нас потребуется показать столь же страстное желание и настрой, как и во встрече с «Краснодаром» (в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» победил «Краснодар» со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Тогда победа будет за нами», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Материалы по теме
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:11
-
20:57
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:39
-
20:30
-
20:23
-
20:08
-
20:05
-
20:05
-
19:48
-
19:46
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
18:39
-
18:32
-
18:23
-
18:22