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Мантуан поделился ожиданиями от матча Кубка России с ЦСКА

Мантуан поделился ожиданиями от матча Кубка России с ЦСКА
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Крайний защитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, чего он ждёт от матчей с ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится 30 апреля, ответная — 14 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будут сложные матчи с опытной и сыгранной командой с отличным подбором игроков. Но мы начинаем дома, перед своими болельщиками, фанатская трибуна вновь будет заполнена до отказа, и от нас потребуется показать столь же страстное желание и настрой, как и во встрече с «Краснодаром» (в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» победил «Краснодар» со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Тогда победа будет за нами», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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