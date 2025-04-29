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Генрих Мхитарян высказался о предстоящем полуфинале ЛЧ между «Интером» и «Барселоной»

Генрих Мхитарян высказался о предстоящем полуфинале ЛЧ между «Интером» и «Барселоной»
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Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Первая игра пройдёт в Барселоне (Испания) в среду, 30 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет непросто, потому что у них очень молодой и талантливый состав, в котором есть и несколько весьма опытных игроков. Будет интересно, ведь полуфиналы и финалы — это всегда здорово, и мы надеемся, что сможем сыграть максимально хорошо, проведём два отличных матча — первый и ответный — и попытаемся выйти в финал.

Для нас важен каждый матч — неважно, играешь ты в Лиге чемпионов, в Серии А или в Кубке Италии. Мы постараемся подойти ко встречам с «Барселоной» так же, как мы делали это перед поединками с «Баварией», «Фейеноордом» и другими соперниками на общем этапе. Посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами пройдёт в Милане (Италия) во вторник, 6 мая. Победитель двухматчевого противостояния в финале ЛЧ сыграет с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

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