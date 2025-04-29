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COPE: Рюдигер отстранён на шесть матчей после «эль класико», красная Беллингема отменена

COPE: Рюдигер отстранён на шесть матчей после «эль класико», красная Беллингема отменена
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил дисквалификацию на шесть матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.). Крайний защитник «сливочных» Лукас Васкес отстранён на две игры. Красная карточка, показанная полузащитнику Джуду Беллингему, отменена. Об этом сообщает COPE со ссылкой на источники в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

Напомним, находясь в технической зоне, Рюдигер кинул льдом в главного судью встречи. После того как арбитр удалил немецкого футболиста, он по-прежнему рвался к рефери.

Васкес получил красную карточку за протест в отношении решений арбитра, а также за то, что, будучи заменённым, вышел на несколько метров на поле и начал делать жесты несогласия. Беллингем был дисквалифицирован после завершения матча, поскольку обратился к рефери «в агрессивном тоне, из-за чего партнёрам по команде пришлось его сдерживать».

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