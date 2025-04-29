COPE: Рюдигер отстранён на шесть матчей после «эль класико», красная Беллингема отменена

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил дисквалификацию на шесть матчей за своё поведение в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.). Крайний защитник «сливочных» Лукас Васкес отстранён на две игры. Красная карточка, показанная полузащитнику Джуду Беллингему, отменена. Об этом сообщает COPE со ссылкой на источники в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Напомним, находясь в технической зоне, Рюдигер кинул льдом в главного судью встречи. После того как арбитр удалил немецкого футболиста, он по-прежнему рвался к рефери.

Васкес получил красную карточку за протест в отношении решений арбитра, а также за то, что, будучи заменённым, вышел на несколько метров на поле и начал делать жесты несогласия. Беллингем был дисквалифицирован после завершения матча, поскольку обратился к рефери «в агрессивном тоне, из-за чего партнёрам по команде пришлось его сдерживать».

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