«Тоттенхэм» продлил контракт с 19-летним полузащитником Бергваллем

Английский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Лукасом Бергваллем. 19-летний игрок подписал новое трудовое соглашение, которое рассчитано до 2031 года.

Бергвалль пополнил состав «Тоттенхэма» летом прошлого года. Полузащитник перебрался в лондонскую команду из шведского «Юргордена». Бергвалль провёл в составе команды 45 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт в четверг, 1 мая. Команда встретится с «Будё-Глимт» на домашнем поле в 1/2 Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск.