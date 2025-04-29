«Спартак» победил «Динамо» в Кубке России благодаря первому голу Ливая Гарсии за клуб

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в поединке со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

На 14-й минуте бразильский вингер красно-белых Маркиньос открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. На 50-й минуте форвард красно-белых Ливай Гарсия вывел свою команду вперёд. Этот гол стал для него первым после переезда в Россию в зимнее трансферное окно.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.