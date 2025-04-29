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«Барселоне» интересен Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» требует £ 40 млн — The i Paper

«Барселоне» интересен Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» требует £ 40 млн — The i Paper
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«Барселона» заинтересована в 27-летнем крайнем нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде, который, в свою очередь, также хочет перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают английского футболиста в £ 40 млн (€ 47 млн), однако в стане сине-гранатовых считают данную сумму завышенной и не согласны платить столько. Подчёркивается, что Рашфорд готов пойти на существенное понижение заработной платы, чтобы перейти в «Барселону».

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Минувшей зимой нападающий перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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