«Арсенал» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на четвёртой минуте

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает словенец Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в игре открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 7 мая.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: