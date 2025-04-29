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«Арсенал» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на четвёртой минуте

«Арсенал» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на четвёртой минуте
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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает словенец Славко Винчич. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
2-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

На четвёртой минуте счёт в игре открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 7 мая.

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