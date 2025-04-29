Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» возобновила интерес к Араухо и может приобрести защитника за € 65 млн — Sport.es

«Бавария» вновь проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, после продления контракта уругвайского футболиста минувшей зимой до лета 2031 года в него был включён пункт о досрочном расторжении за сумму в € 65 млн, которым может воспользоваться мюнхенский клуб.

«Бавария» намерена перестроить оборону команды грядущим летом. Планируется, что клуб покинет защитник Ким Мин Джэ. На вырученные с его продажи средства немецкий гранд приобретёт Араухо. В «Баварии» ожидают решения уругвайского футболиста о будущем.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

СМИ писали об интересе «Баварии» к Араухо, когда команду тренировал Томас Тухель (март 2023-го — июнь 2024-го).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: