«Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России третий раз за сезон

Победа в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1) стала третьей для «Спартака» над бело-голубыми в нынешнем сезоне этого соревнования.

Красно-белые дважды обошли «Динамо» на групповом этапе Кубка России. В 1-м туре «Спартак» победил со счётом 3:0, в 5-м — со счётом 3:2.

Благодаря победе над «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов команда Деяна Станковича вышла в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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Как появился «Спартак»: