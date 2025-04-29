31 195 зрителей посетили матч Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо»

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Число зрителей поединка превысило 30 тыс. и составило 31 195 человек. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в игре со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в среду, 30 апреля. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», победитель матча станет вторым финалистом Пути регионов. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.