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Глава «Динамо» Гафин отреагировал на вылет из Кубка России после поражения «Спартаку»

Глава «Динамо» Гафин отреагировал на вылет из Кубка России после поражения «Спартаку»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Что говорить? Проиграли и вылетели из турнира. Спасибо нашим болельщикам», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. «Динамо» завершило выступления в турнире. Соперник красно-белых определится в среду, 30 апреля. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», победитель матча станет вторым финалистом Пути регионов. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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