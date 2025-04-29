Глава «Динамо» Гафин отреагировал на вылет из Кубка России после поражения «Спартаку»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Что говорить? Проиграли и вылетели из турнира. Спасибо нашим болельщикам», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. «Динамо» завершило выступления в турнире. Соперник красно-белых определится в среду, 30 апреля. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», победитель матча станет вторым финалистом Пути регионов. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.