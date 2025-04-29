Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился эмоциями после поражения бело-голубых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Сегодня мы проиграли матч и вылетели из турнира. Мы очень расстроены. Но сезон ещё не закончен, есть ещё игры, на которых надо сосредоточиться. Текущие результаты команды можно назвать неудачными», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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