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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился эмоциями после поражения бело-голубых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Сегодня мы проиграли матч и вылетели из турнира. Мы очень расстроены. Но сезон ещё не закончен, есть ещё игры, на которых надо сосредоточиться. Текущие результаты команды можно назвать неудачными», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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