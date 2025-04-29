«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России во втором сезоне подряд

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в поединке со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

Сезоном ранее московский «Спартак» также дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где уступил калининградской «Балтике» (0:1). Таким образом, столичная команда дважды за два года квалифицировалась в финальный матч нижней сетки Кубка России.

Соперник красно-белых определится в среду, 30 апреля. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», победитель матча станет вторым финалистом Пути регионов. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.