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«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России во втором сезоне подряд

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России во втором сезоне подряд
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Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу в поединке со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

Сезоном ранее московский «Спартак» также дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где уступил калининградской «Балтике» (0:1). Таким образом, столичная команда дважды за два года квалифицировалась в финальный матч нижней сетки Кубка России.

Соперник красно-белых определится в среду, 30 апреля. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», победитель матча станет вторым финалистом Пути регионов. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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