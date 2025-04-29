Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: игра «Динамо» — бездарное разбазаривание моментов, «Спартак» был сильнее

Червиченко: игра «Динамо» — бездарное разбазаривание моментов, «Спартак» был сильнее
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Для «Динамо», видимо, сезон провальный. Но «Спартак» сегодня был реально сильнее. Самый главный элемент, в котором красно-белые переиграли «Динамо», — слаженность в игре. Спартаковцы мало теряли мяч невынужденно, а «Динамо» каждую вторую передачу давали невпопад. Огромное количество брака в действиях динамовцев и бездарное разбазаривание голевых моментов. Я не знаю, как Макаров не сравнял счёт — может, он рассчитывает перейти в «Спартак». Только этим можно объяснить непопадание в ворота с пяти метров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России! Всё решил гол дорогостоящего новичка
«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России! Всё решил гол дорогостоящего новичка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android