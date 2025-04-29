Червиченко: игра «Динамо» — бездарное разбазаривание моментов, «Спартак» был сильнее

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для «Динамо», видимо, сезон провальный. Но «Спартак» сегодня был реально сильнее. Самый главный элемент, в котором красно-белые переиграли «Динамо», — слаженность в игре. Спартаковцы мало теряли мяч невынужденно, а «Динамо» каждую вторую передачу давали невпопад. Огромное количество брака в действиях динамовцев и бездарное разбазаривание голевых моментов. Я не знаю, как Макаров не сравнял счёт — может, он рассчитывает перейти в «Спартак». Только этим можно объяснить непопадание в ворота с пяти метров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.