Мостовой: «Спартак» и «Динамо» должны были смотреть полуфинал Кубка России по телевизору

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

«Предполагал, что «Спартак» минимально выиграет или что будет ничья. Но «Спартак» с «Динамо» должны были сидеть дома и смотреть полуфинал Кубка России по телевизору. Однако формат позволяет играть такие матчи. Теперь «Спартак» может в финале встретиться с «Зенитом» или с ЦСКА. Самое сильное, что этим командам будет обидно вылететь, поскольку они уже не продолжат выступление в Кубке России. Благодаря регламенту Кубка России мы смотрим на команды, которые должны были сидеть дома, но в итоге проходят дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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