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Мостовой: «Спартак» и «Динамо» должны были смотреть полуфинал Кубка России по телевизору

Мостовой: «Спартак» и «Динамо» должны были смотреть полуфинал Кубка России по телевизору
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Предполагал, что «Спартак» минимально выиграет или что будет ничья. Но «Спартак» с «Динамо» должны были сидеть дома и смотреть полуфинал Кубка России по телевизору. Однако формат позволяет играть такие матчи. Теперь «Спартак» может в финале встретиться с «Зенитом» или с ЦСКА. Самое сильное, что этим командам будет обидно вылететь, поскольку они уже не продолжат выступление в Кубке России. Благодаря регламенту Кубка России мы смотрим на команды, которые должны были сидеть дома, но в итоге проходят дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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