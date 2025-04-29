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Марцел Личка: 100 раз показывали на тренировках второй гол «Спартака» — это больно

Марцел Личка: 100 раз показывали на тренировках второй гол «Спартака» — это больно
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своих подопечных от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Достойно проиграли, но вылетели. Мы понимали, что на трибунах будет аншлаг, в такой атмосфере приятно выступать. Неплохая игра с нашей стороны, но это не то, что мы хотели.

Второй пропущенный гол… Два дня показывали это команде на тренировках, постоянно говорили, но, видимо, недостаточно. Мы 100 раз показывали на видео этот момент. Этот гол решил судьбу, это больно», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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